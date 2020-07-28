11:10
USD 76.62
EUR 89.61
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медовый месяц в красной зоне. Супруги-медики будут лечить зараженных COVID-19

Молодой врач-фтизиатр Болот Кырбашев и его супруга медицинская сестра Алия Сулайманова заступили на смену в красной зоне Национального центра фтизиатрии. Об этом организация здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook.

Национального центра фтизиатрии
Фото Национального центра фтизиатрии. Болот Кырбашев и Алия Сулайманова

«Ребята рассказывают, что работа очень сложная, много тяжелобольных, особенно трудно работать в наглухо закрытых защитных костюмах. Чувствуется психологическая нагрузка от нахождения в закрытом помещении на протяжении 14 дней. Но, я уверен, все будет хорошо. Мы должны помогать стране, в такое время нельзя оставаться в стороне. С Алией мы недавно поженились. Сначала я переживал, стоит ли ей заходить сюда. Однако, взвесив за и против, мы приняли совместное решение отработать в одной бригаде. Думаем, ощущение близкого человека рядом должно психологически помогать. Так что медовый месяц проведем в красной зоне», — признается Болот Кырбашев.

Алия Сулайманова отмечает, что рядом с мужем ей будет легче работать. «Будем поддерживать друг друга в трудные моменты, вместе будем защищать себя, стараться не заразиться и не заразить других. Нас заранее готовили к работе в COVID-отделении: учили, как правильно надевать и безопасно снимать средства индивидуальной защиты, как обрабатывать все вокруг и так далее», — говорит она.

В центре подчеркивают, что на очередную двухнедельную рабочую смену заступила шестая по счету бригада медработников.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160895/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Еще одна встреча чиновников с волонтерами: кабмин продолжает раздавать обещания
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
Еще одна спасенная жизнь. Девушка со слезами на глазах благодарит волонтеров
ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 миллионов сомов на СИЗ
В каждой области появится компьютерная томография
Возобновление работы детских садов в Бишкеке зависит от эпидемситуации
Организации здравоохранения закупили СИЗ вместо медикаментов
От пневмонии скончалась заслуженный деятель культуры Айгуль Мураталиева
Отставку главы Минздрава не подтверждают, но и не опровергают
Врачи отказываются принимать помощь от волонтеров. Им грозят увольнениями
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
28 июля, вторник
10:58
Медовый месяц в красной зоне. Супруги-медики будут лечить зараженных COVID-19 Медовый месяц в красной зоне. Супруги-медики будут лечи...
10:43
В Кыргызстане скончался известный финансист Айдар Мокенов
10:28
Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше решено провести онлайн
10:08
Вандалы исписали памятник в Парке Победы в Караколе
09:47
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах