Медовый месяц в красной зоне. Супруги-медики будут лечить зараженных COVID-19

Молодой врач-фтизиатр Болот Кырбашев и его супруга медицинская сестра Алия Сулайманова заступили на смену в красной зоне Национального центра фтизиатрии. Об этом организация здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook.

Фото Национального центра фтизиатрии. Болот Кырбашев и Алия Сулайманова

«Ребята рассказывают, что работа очень сложная, много тяжелобольных, особенно трудно работать в наглухо закрытых защитных костюмах. Чувствуется психологическая нагрузка от нахождения в закрытом помещении на протяжении 14 дней. Но, я уверен, все будет хорошо. Мы должны помогать стране, в такое время нельзя оставаться в стороне. С Алией мы недавно поженились. Сначала я переживал, стоит ли ей заходить сюда. Однако, взвесив за и против, мы приняли совместное решение отработать в одной бригаде. Думаем, ощущение близкого человека рядом должно психологически помогать. Так что медовый месяц проведем в красной зоне», — признается Болот Кырбашев.

Алия Сулайманова отмечает, что рядом с мужем ей будет легче работать. «Будем поддерживать друг друга в трудные моменты, вместе будем защищать себя, стараться не заразиться и не заразить других. Нас заранее готовили к работе в COVID-отделении: учили, как правильно надевать и безопасно снимать средства индивидуальной защиты, как обрабатывать все вокруг и так далее», — говорит она.

В центре подчеркивают, что на очередную двухнедельную рабочую смену заступила шестая по счету бригада медработников.