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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Организации здравоохранения закупили СИЗ вместо медикаментов

Организации здравоохранения закупили средства индивидуальной защиты вместо медикаментов. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Акылбек Калыков.

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«Средства текущего бюджета, выделяемые на приобретение медикаментов, были использованы организациями здравоохранения на приобретение незапланированных ранее СИЗ», — отметил он.

Акылбек Калыков добавил, что на эти цели израсходовано 475 миллионов сомов вместо других необходимых трат, включая лекарственное обеспечение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160846/
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