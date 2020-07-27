Организации здравоохранения закупили СИЗ вместо медикаментов

Организации здравоохранения закупили средства индивидуальной защиты вместо медикаментов. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Акылбек Калыков.

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«Средства текущего бюджета, выделяемые на приобретение медикаментов, были использованы организациями здравоохранения на приобретение незапланированных ранее СИЗ», — отметил он.

Акылбек Калыков добавил, что на эти цели израсходовано 475 миллионов сомов вместо других необходимых трат, включая лекарственное обеспечение.