ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 миллионов сомов на СИЗ

ФОМС выделил дополнительно более 49 миллионов сомов Ошу и одноименной области для приобретения и формирования запасов средств защиты. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, выделенные средства полностью освоены и проведены закупки.

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Всего с января ФОМС выделил Ошу и Ошской области 1 миллиард 304 миллиона 875 тысяч сомов. Из них на заработную плату медработникам и отчисления в Соцфонд — 890 миллионов 485 тысяч сомов, на приобретение медикаментов и изделий медназначения — 300 миллионов 43 тысячи сомов.

Средств индивидуальной защиты закуплено на 174 миллиона 918 тысяч сомов.

К Ошскому территориальному управлению ФОМС относятся 43 организации здравоохранения, расположенные в области и Оше.