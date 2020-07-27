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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ПРООН поддержит инновации в сфере борьбы с коронавирусом

Новая платформа BOOST поддержит инновационные решения в области социального воздействия по борьбе с последствиями COVID-19. Об этом сообщили в представительстве ПРООН в Кыргызстане.

По его данным, для борьбы с долгосрочными последствиями COVID-19 ПРООН в Европе и Центральной Азии запускает BOOST, региональную программу ускорения инноваций социального воздействия. Она будет поддерживать новые решения в регионе в области цифровизации, экономики и здравоохранения.

«Пандемия COVID-19 является беспрецедентным вызовом. Хотя мы еще не знаем о ее полном воздействии, она изменит будущее работы, экономики, управления и здравоохранения и серьезно затронет все области развития. Наша новая платформа предназначена для стимулирования и масштабирования эффективных местных решений», — отметил менеджер стамбульского регионального бюро ПРООН в регионе Европы и Центральной Азии Герд Трогеманн.

BOOST представит ряд задач, которые касаются вопросов развития, связанных с: цифровизацией, экономикой и благосостоянием. Они будут открыты для инновационных решений со стороны частного сектора, научно-исследовательских институтов, академических кругов и организаций гражданского общества в регионе Европы и Центральной Азии. Заявители могут подать заявку на решение одной или нескольких задач до начала сентября 2020 года.

Команды-победители получат доступ к поддерживаемой ПРООН сети спонсоров и экспертов и примут участие в интенсивной шестимесячной онлайн-программе, призванной подготовить их к внедрению своих решений. Программа включает в себя как семинары, так и индивидуальные сессии, которые проводят профессионалы в области бизнеса, медицинских, социальных, цифровых технологий и воздействия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160814/
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