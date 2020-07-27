Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 205 тысяч 555. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 16 миллионов 252 тысячи 541 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 233 тысячи 923), Бразилии (2 миллиона 419 тысяч 91), Индии (1 миллион 435 тысяч 616), России (811 тысяч 73), Южной Африке (445 тысяч 433), Мексике (390 тысяч 516), Перу (375 тысяч 961), Чили (345 тысяч 790) и Великобритании (301 тысяча 20).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 9,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 134 тысячи 985 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 648 тысяч 637. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 109 человек. В том числе в США скончались 146 тысяч 935 человек, Бразилии — 87 тысяч 4, Великобритании — 45 тысяч 837, Мексике — 43 тысячи 680 и Италии — 35 тысяч 107.

В Кыргызстане зарегистрировали 33 тысячи 296 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 83 тысячи 122, Узбекистане — 20 тысяч 531, Таджикистане — 7 тысяч 192.