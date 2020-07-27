В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 22 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразился 1 медик, Чуйской области — 3, Ошской — 6, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 4, Нарынской — 1.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением 10 медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции выписаны с выздоровлением 84 медицинских работника.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 683 медиков, выздоровели 1 тысяча 478.