Количество обращений в дневные стационары Бишкека продолжает снижаться. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, за прошедшие сутки здесь приняли 2 тысячи 638 горожан. «Для сравнения, днем ранее в лечебницу обратились 2 тысячи 905 горожан. За весь период дневные санчасти приняли 65 тысяч 768 человек, три ночных — 5 тысяч 416 человек», — проинформировали в мэрии.

Отмечается, что в последнее время в дневных стационарах случаев с летальным исходом нет.

«При всех формах течения заболевания врачам стационаров запрещено назначать лекарства сверх протокола, выписывать недоказанные препараты», — добавили в мэрии.

Медики систематично проходят тренинги по алгоритмам лечения COVID-19 с пульмонологами, инфекционистами и клиническими фармакологами.