Коронавирус в Кыргызстане. Поможет ли кровь выздоровевших тяжелобольным

«Нужна кровь человека, переболевшего коронавирусом». Такие объявления все чаще встречаются в социальных сетях. Люди, уже перенесшие болезнь, пишут, что готовы стать донорами. Но официально такой метод лечения в Кыргызстане не применяется, поскольку не включен в клинические руководства.
Не каждый донор подойдетАдилет (имя изменено) искал кровь для отца, лежавшего в реанимации. Говорит, что из около 40 найденных им доноров, только один подошел — у большинства отсутствовали антитела. Анализы пришлось делать в частной лаборатории и уже с результатами обращаться в центр крови. В итоге полученную плазму перелили отцу.
«Но процедура большого результата не принесла, немного улучшился аппетит. Потом пришла новая смена врачей, и они сказали, что вообще переливать не надо было», — рассказал Адилет.
В Республиканском центре крови признаются, что к ним обращаются с просьбой приготовить плазму из крови людей, переболевших коронавирусом.
«Но число переболевших, готовых стать донорами, мало. Родственники сами ищут таких людей. Кроме того, надо определить тип антител и их объем. Мы такой анализ не делаем. Доноры проходят у нас обследование, кровь проверяется на наличие передающихся через нее заболеваний (гепатит, ВИЧ)», — отметил директор организации Бакыт Карабаев.
Почему не разрешеноВ Минздраве отмечают, что использование плазмы крови излечившихся от коронавируса в Кыргызстане не одобрено.
Официально в ведомстве знают только о фактах в Ноокатской больнице. «Но пока результат неизвестен. Открыт и вопрос, кто разрешил. Сейчас инфекционисты запросили, кому переливали и как», — отметила главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Аида Зурдинова.
Такой метод применяют в некоторых странах, но только в рамках проводимых исследований. Поэтому, насколько антитела переболевших помогут пациентам, пока неясно.Аида Зурдинова
В Кыргызстане же, по ее словам, для проведения подобных исследований нет ни финансовых возможностей, ни технического оснащения. «Более того, в республике нет нормативно-правовых актов, которые бы разрешали проводить в больницах подобные исследования», — отметила Аида Зурдинова.
Сейчас эксперты работают над четвертой версией протокола лечения коронавирусной инфекции, и, как отмечает главный внештатный клинический фармаколог, в нем этот метод даже не рассматривается.
«Мы должны лечить больных строго по нашему протоколу. Не стоит забывать, что многие рекомендации, схемы, протоколы, о которых мы читаем в интернете, носят исследовательский характер, и нет точных данных насколько они эффективны. Мы включаем только те вмешательства, которые имеют доказанную эффективность, чтобы не подвергать население экспериментам. Все риски должны быть просчитаны, чтобы пациенту не навредить», — подытожила она.
Когда плазма нужнаВрач-гематолог высшей категории, заведующий отделом Национального центра онкологии и гематологии Ормонбек Джакыпбаев отметил, что при лечении тяжелой формы пневмонии допустимо использование свежезамороженной плазмы.
«Но ее применяют, когда происходит развитие ДВС-синдрома, полиорганной недостаточности, эндотелиальной дисфункции, когда антикоагулянты становятся неэффективны. Когда речь идет о спасении жизни человека. Такой метод уже давно применяется», — отметил он.
В то же время Ормонбек Джакыпбаев добавил: нет практической доказательной базы, что переливание плазмы ранее переболевшего имеет положительный эффект. Исследований, что в крови переболевших долго сохраняются антитела и их в достаточном количестве, мало.
Конечно, людей, которые хотят спасти родных, можно понять, но доказательств нет, а без этого применять метод нельзя.Ормонбек Джакыпбаев
Эксперты отмечают, что эффективность и безопасность конкретного препарата или процедуры должны быть доказаны соответствующими клиническими испытаниями — а их в случае с новым коронавирусом пока нет. Как и действенного лекарства и вакцины. Протоколы постоянно пересматриваются во всех странах, а пока многие люди пытаются вылечиться, прибегая к самым разным процедурам. И не всегда они безопасны.