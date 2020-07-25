Температурные рекорды. Самым теплым было 25 июля 2017 года

Самым теплым в Бишкеке было 25 июля 2017 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37 градусов.

Самым холодным 25 июля было в 1988-м, когда температура составила +10,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25 градусов.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года, когда средняя температура составила +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 25 июля ночью в Бишкеке ожидается дождь и гром. Температура воздуха составит +18-20 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +33-35 градусов.