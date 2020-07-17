Профсоюз просит президента повысить зарплаты медикам

Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения КР убедительно просит рассмотреть вопрос повышения заработной платы медицинским работникам. Об этом говорится в обращении профсоюза к президенту.

Отмечается, что труд медицинских работников не оценивается по достоинству. Последнее повышение заработной платы было в 2011 году, когда был установлен базовый оклад врачу в размере 5 тысяч сомов, а среднему медицинскому персоналу — 4,3 тысячи сомов. Такую зарплату устанавливают молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, так как у них нет стажа и опыта работы.

«Если от этого базового оклада произвести соответствующие удержания, то на руки получают сумму меньше прожиточного минимума. Как на такую зарплату сможет прожить и прокормить свою семью молодой специалист? С 2015 по 2017 год были предусмотрены повышающие коэффициенты для технического и младшего обслуживающего персонала, и на сегодня получается, что работник, не имеющий никакого специального образования получает больше, чем молодой врач, который учится в течение как минимум 7-8 лет», — отмечают в профсоюзе.

При последнем повышении заработной платы были отменены доплаты за участковость, хотя медики так и продолжают ходить на вызовы. Отменили оплату за ургентное дежурство, а врачи как дежурили, так и дежурят.

С октября 2018 года стали производиться вместо КТУ выплаты семейным врачам, врачам общей практики по индикаторам.

Был внедрен поправочный коэффициент 1,65, и стоимость одного заработанного балла стала 326,84 сома. По таким льготным условиям медики проработали два месяца. В этот период зарплата семейного врача с большим стажем составляла 23 тысячи сомов. С февраля месяца 2019 года закончился льготной период, убрали поправочный коэффициент 1,65 и заработная плата тех же врачей с большим стажем, с высшей категорией упала до 13,5-15,1 тысячи сомов. А с марта 2019 года стоимость одного балла снизили до 163,91 сома, и зарплата уменьшилась до 12,4-13,7 тысячи сомов.

«Такой уровень зарплаты был у врачей и до введения индикаторов. Семейным медсестрам, которые так же, как и семейные врачи, работают на том же участке, повысили доплату за смешанный прием только на 15 процентов, что составило 645 сомов. Без повышения зарплаты остались работники стационаров и других организаций здравоохранения, руководители организаций», — подчеркнули в профсоюзе.

В организации также напомнили, что в 2005 году был принят закон об охране здоровья граждан Кыргызстана. Согласно статье 85 этого закона, начальный уровень ставок (окладов) заработной платы работников системы здравоохранения устанавливается в размере не ниже уровня средней заработной платы в стране. Но эта статья до сих пор не работает.