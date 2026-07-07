Платный доступ к новому редактору начал тестировать Telegram. Об этом сообщает «Код Дурова».

В бета-версии Telegram 12.9 для Android обнаружено ограничение на использование расширенного форматирования сообщений. Она будет доступна только подписчикам Telegram Premium.

При этом сам редактор продвинутого форматирования остается открытым для всех пользователей. Однако при попытке отправить сообщение, созданное с использованием расширенных инструментов, приложение требует наличия платной подписки.

Новый редактор позволяет оформлять текст сообщений в формате, близком к полноценному документу. Пользователям доступны заголовки, цитаты, блоки кода, футеры, маркированные и нумерованные списки, чек-листы, а также сворачиваемые блоки текста.

Помимо текстового оформления, в такие сообщения можно добавлять изображения, аудиофайлы и геолокацию, а также использовать эмодзи из набора Telegram Premium.

Формально расширенное форматирование не является полностью новой разработкой. Базовая поддержка Markdown-разметки с таблицами, формулами и цитатами появилась в Telegram версии 12.8, но только для ботов.