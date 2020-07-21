23:46
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Британии испытания вакцины против коронавируса оказались успешными

Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ. О результатах успешного тестирования сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 1 тысяча 77 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, которые не болели COVID-19. Тестирование проводилось с 23 апреля по 21 мая 2020 года. Через 14 дней после вакцинации у добровольцев наблюдался Т-клеточный ответ, а через 28 дней вырабатывались антитела.

Однако пока еще неизвестно, соответствует ли вакцина всем необходимым требованиям. Так, она должна обеспечивать защиту против COVID-19 в течение как минимум шести месяцев, в том числе у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, и снижать вероятность передачи вируса при контактах.

Среди побочных эффектов специалисты называют усталость, головную и мышечную боль, боль в месте инъекции, недомогание, озноб и повышенную температуру. При этом у добровольцев, которые также принимали парацетамол, побочные эффекты были слабее. Кроме того, препарат не влиял на иммуногенность вакцины.

Вакцина представляет собой модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1, который производит S-белок, присутствующий у SARS-Cov-2 и играющий ключевую роль в заражении клеток коронавирусом. Аденовирус вызывает обычную простуду, но в данном случае он ослаблен и не способен спровоцировать у человека заболевание.

Ранее в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160196/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
Позитивный материал. Врач и пациентка станцевали перед выпиской из больницы
Стационары Бишкека приняли почти 60 тысяч пациентов
Кыргызстанцы вернулись из Санкт-Петербурга на родину
Израиль передает гуманитарную помощь Кыргызстану для борьбы с COVID-19
В обсервации санатория в Воронцовке утверждают, что лекарств достаточно
Хочу быть полезным. Кыргызстанец из США готов оплачивать зарплату медикам
Главное — диалог. Встреча президента с волонтерами: как ее увидела пресс-служба
Алгоритм диагностики и лечения коронавируса обсудили врачи бишкекских поликлиник
Азимжан Аскаров отказался от лечения в ИК № 47
В Бишкеке скончался врач-уролог, профессор Жаныбек Мамбетов
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
21 июля, вторник
23:10
В Британии испытания вакцины против коронавируса оказались успешными В Британии испытания вакцины против коронавируса оказал...
22:45
Позитивный материал. Врач и пациентка станцевали перед выпиской из больницы
22:23
В Бишкеке урны для сбора пластика никто не чистит
22:01
Стационары Бишкека приняли почти 60 тысяч пациентов
21:46
Чиновники Баткена поддержат волонтеров, перечислив им однодневную зарплату