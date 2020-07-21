В Британии испытания вакцины против коронавируса оказались успешными

Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ. О результатах успешного тестирования сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 1 тысяча 77 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, которые не болели COVID-19. Тестирование проводилось с 23 апреля по 21 мая 2020 года. Через 14 дней после вакцинации у добровольцев наблюдался Т-клеточный ответ, а через 28 дней вырабатывались антитела.

Однако пока еще неизвестно, соответствует ли вакцина всем необходимым требованиям. Так, она должна обеспечивать защиту против COVID-19 в течение как минимум шести месяцев, в том числе у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, и снижать вероятность передачи вируса при контактах.

Среди побочных эффектов специалисты называют усталость, головную и мышечную боль, боль в месте инъекции, недомогание, озноб и повышенную температуру. При этом у добровольцев, которые также принимали парацетамол, побочные эффекты были слабее. Кроме того, препарат не влиял на иммуногенность вакцины.

Вакцина представляет собой модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1, который производит S-белок, присутствующий у SARS-Cov-2 и играющий ключевую роль в заражении клеток коронавирусом. Аденовирус вызывает обычную простуду, но в данном случае он ослаблен и не способен спровоцировать у человека заболевание.

Ранее в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.