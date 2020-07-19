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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Москвы прилетели еще 425 кыргызстанцев, из них 21 медик

В Бишкек из Москвы прилетели еще 425 кыргызстанцев, включая маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

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По ее данным, сегодня прибыл борт российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Бишкек.

«В Кыргызстан вернулись женщины на поздних сроках беременности и имеющие маленьких детей, а также граждане с серьезными заболеваниями, недавно перенесшие хирургические операции и потерявшие родных», — отметили в ведомстве.

Этим рейсом в Кыргызстан также прибыл 21 практикующий медработник для лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Отметим, что вчера в Ош из Новосибирска вернулись 175 соотечественников. Бортом доставили и гумпомощь: медицинские препараты и принадлежности на 198 тысяч рублей, которые собрали кыргызстанцы в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159973/
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