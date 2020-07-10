В правительстве определили кураторов, закрепленных за больницами. Список

В правительстве определили кураторов, закрепленных за медицинскими учреждениями.

Читайте по теме В каждой больнице будет куратор, чтобы врачи не держали места для своей родни

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что за каждой больницей, привлеченной в борьбе с коронавирусной инфекцией, будет закреплен один член кабмина, чтобы врачи не держали места для своей родни.

Как отмечается, руководители министерств и ведомств закреплены по вопросам организации работы и материально-технического обеспечения медицинских учреждений и стационаров.

Кураторство распределено следующим образом: