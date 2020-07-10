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Общество

В правительстве определили кураторов, закрепленных за больницами. Список

В правительстве определили кураторов, закрепленных за медицинскими учреждениями.

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В каждой больнице будет куратор, чтобы врачи не держали места для своей родни

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что за каждой больницей, привлеченной в борьбе с коронавирусной инфекцией, будет закреплен один член кабмина, чтобы врачи не держали места для своей родни.

Как отмечается, руководители министерств и ведомств закреплены по вопросам организации работы и материально-технического обеспечения медицинских учреждений и стационаров.

Кураторство распределено следующим образом:

  • Национальный госпиталь Министерства здравоохранения — вице-премьер-министр Акрам Мадумаров;
  • Городская клиническая больница № 1 — вице-премьер-министр Эркин Асрандиев;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — вице-премьер-министр Аида Исмаилова;
  • обсервация «Семетей» — министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров;
  • больница кыргызско-турецкой дружбы — министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков;
  • Национальный центр урологии — министр юстиции Марат Джаманкулов;
  • Национальный центр фтизиатрии — министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов;
  • железнодорожная больница — министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов;
  • Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения — министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
  • Национальный центр онкологии — министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
  • Национальный хирургический центр имени Мамакеева — председатель Государственного комитета по делам обороны Эрлис Тердикбаев;
  • обсервация «Континент Интергельпо» — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов;
  • родильный дом № 2 — председатель Фонда обязательного медицинского страхования Эльнура Боронбаева;
  • Специальная образовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей — председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев;
  • интернат № 1 имени Каниметова — председатель Фонда по управлению государственным имуществом Жылдызбек Исакулов;
  • Городская клиническая больница № 6 — директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159085/
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