С 13 июля в онлайн-режиме начнется зачисление абитуриентов в спузы Кыргызстана

В Кыргызстане с 13 июля начнется регистрация документов на прием абитуриентов в средние специальные учебные заведения в формате онлайн. Об этом на брифинге сообщила замминистра образования Надира Джусупбекова.

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По ее словам, для подачи документов в электронном формате нужно зайти на сайт spuz.edu.gov.kg.

«Прием в образовательные организации начального профессионального образования официально начали с 1 июля, следуя правилам приема, выпуска, зачисления, перевода и отчисления учащихся учебных заведений начального профобразования», — сообщила Надира Джусупбекова.

Для регистрации на обучение нужно пройти в раздел «Учебные заведения» на сайте kesip.kg.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией рекомендовано организовать работу по приему учащихся максимально в режиме онлайн посредством сайтов учебных заведений по утвержденным алгоритмам.