Законопроект о манипулировании информацией призван заткнуть рот СМИ

Представитель Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев сегодня во время видеоконференции пояснил, почему законопроект о манипулировании информацией, инициированный депутатом Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаевой, технически невозможно реализовать.

По его словам, заблокировать отдельного пользователя в Сети нельзя так же, как и контент, который он распространяет. «Если контент попал в интернет, то его невозможно никаким образом с нашей стороны, к примеру, заблокировать. Единственное, его не увидят в Кыргызстане, но это не означает, что контент не сможет посмотреть кто-то в любой другой точке мира. Словом, документ очень сырой, нерабочий. Ну заблокируем IP-адреса кыргызстанские, и что? Как будто наши граждане не смогут зарегистрироваться по другим адресам. Фейки нереально идентифицировать», — пояснил Айбек Куренкеев.

Журналист Болот Темиров добавил, что борьба с фальшивыми аккаунтами — это блеф автора и тех, кто поддерживает дискриминационный проект. В действительности разработчики хотят заткнуть рот неугодным СМИ.

А юрист Бектур Осмонбаев напомнил, что фабрики троллей разворачиваются и работают за рубежом, поэтому под юрисдикцию КР эти подпольные организации никак не подпадают.

Отметим, сегодня нардепы должны в режиме двух чтений рассмотреть законопроект Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».