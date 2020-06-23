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Общество

Хадж-2020. В ДУМК ждут официальное письмо из Саудовской Аравии

Республиканский штаб по организации хаджа примет решение после получения официального уведомления об отмене паломничества на 2020 год. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

По их данным, муфтият еще не получил письмо из Министерства хаджа Саудовской Аравии по их решению.

«После того как подтвердится отмена хаджа на 2020 год, республиканский штаб примет решение и сообщит гражданам, зарегистрированным на паломничество», — сказали в муфтияте.

Отметим, в 2020 году Кыргызстан получил квоту от Саудовской Аравии на 6 тысяч 110 мест. Стоимость хаджа — $3 тысячи 350.

Желающие отправиться в паломничество прошли регистрацию и оплатили первый взнос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157115/
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