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Общество

Студенты-кыргызстанцы просят вернуть их из Сибири

Двести студентов застряли в Сибирском округе и ждут возвращения домой. Об этом в Facebook написала Чолпон Узакбаева.

«Среди них и моя племянница. У всех заканчиваются деньги и терпение. Сердце разрывается у каждого из нас от переживаний за детей, которые остались одни в другой стране, без поддержки и помощи родных и близких», — отметила она.

Чолпон Узакбаева добавила, что родные три месяца говорили детям подождать, относились с пониманием к тому, что в Кыргызстан возвращали людей, которым действительно нужнее. «Но когда ребенок говорит, что в общежитии остались только студенты из Кыргызстана, а других уже всех вывезли, то становится обидно», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156851/
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