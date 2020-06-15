Истязание женщины в Сузаке. Потерпевшая отказалась от помощи правозащитников

Эксперты правозащитной организации «Справедливость» хотели оказать бесплатную юридическую помощь семье женщины из села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области, над которой издевался муж. Но потерпевшая отказалась. Об этом 24.kg сообщили сами юристы.

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По их словам, случай с женщиной в Сузаке, согласно замечаниям общего порядка ООН, является пыткой и жестоким обращением. «Однако на сегодня говорить, что в отношении этой женщины было совершено систематическое насилие, на которое не обращали внимание компетентные органы, невозможно по причине нехватки информации. Но все же юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» предложили семье бесплатную юридическую помощь, но они отказались», — подчеркнули эксперты.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.