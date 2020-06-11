Нападение на журналиста. МВД накажет милиционеров, проехавших мимо инцидента

В отношении милиционеров, проехавших мимо во время нападения на журналиста Марата Уралиева, будут приняты меры. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сейитов.

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По его словам, разбирательство поручено ГУВД Бишкека.

«Выяснилось, что мимо журналиста проехали сотрудники Службы охраны Октябрьского района. СВР МВД проводит служебное расследование», — заявил Бакыт Сейитов.

Отметим, что на видео, снятое журналистом, попала служебная машина МВД. Сотрудники видели, что на человека напали, но, проигнорировав обращение корреспондента Kaktus.media, проехали мимо.

Фото скриншот видео. Милиционеры проехали мимо во время нападения на журналиста

Напомним, на представителя СМИ сегодня возле ресторана «Кайнар» напал мужчина, предположительно сотрудник охраны экс-депутата Омурбека Бабанова. Последний устраивал поминки в заведении и пригласил гостей. Ресторан оштрафован за превышение допустимого количества посетителей.