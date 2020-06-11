В суде началось рассмотрение иска об отмене ПДП центральной части Бишкека

В Административном суде Бишкека началось рассмотрение иска об отмене Проекта детальной планировки центральной части столицы. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

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По его словам, сегодня было первое заседание, началось рассмотрение по существу. «Но, поскольку представители Бишкекского городского кенеша не представили ПДП, я ходатайствовал о вынесении судебного требования обязать их это сделать, потому что этот документ является предметом судебного заседания. Представитель БГК сказал, что не смогут предоставить, потому что он объемный. Тогда я предложил предоставить его в электронном варианте. Суд выдал судебное требование», — отметил Эрик Ирискулбеков.

Он подчеркнул, что на судебном заседании в качестве третьего лица привлекли Государственный проектный институт (ГПИ) градостроительства и отложили рассмотрение на 30 июня.

Юрист заметил, что требует отмены ПДП, потому как проект не соответствует строительным нормативам, не прошел антикоррупционную, правовую и экологическую экспертизы.

Напомним, что прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.