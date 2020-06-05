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Общество

Пятизвездочный отель, покрытый 24-каратным золотом, готов к приему гостей

Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, интерьер и экстерьер которого покрыты 24-каратным золотом. Об этом сообщает Yahoo.

Известно, что 25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake расположено в центре Ханоя, его фасад, площадь которого составляет около 5 тысяч квадратных метров, оформлен с использованием позолоченных материалов. Строительство отеля заняло 10 лет.

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
Фото Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

В отеле 342 номера, выполненные в имперском стиле — с позолоченной мебелью, ванными и декором, — рестораном, барами и панорамным бассейном на крыше, также обработанными золотом. При этом стоимость размещения в отеле составляет от $250 в сутки.

Отмечается, что Dolce Hanoi Golden Lake уже не первый отель, для оформления которого использовали золото. Своим роскошным убранством также известны дубайский Burj Al-Arab, где 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, а также Trump International Hotel в Лас-Вегасе с золотыми окнами и Emirates Palace в Абу-Даби с позолоченными стенами и потолком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155021/
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