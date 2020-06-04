Адвокат Камиля Рузиева обжаловал законность задержания правозащитника

В Иссык-Кульский областной суд подана апелляционная жалоба о законности задержания и возбуждения дела в отношении главы правозащитной организации «Вентус» Камиля Рузиева. Об этом сообщил сын правозащитника Азат Рузиев.

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По его словам, адвокату до последнего не выдавали материалы дела. «Только вчера вечером удалось получить, а сегодня до 17.00 мы должны успеть написать апелляцию и подать ее. Мы до сих пор не можем получить протокол судебного заседания от 31 мая, несмотря на наши неоднократные заявления. Хотят хорошенько почистить протокол для фальсификации своего дела», — считает Азат Рузиев.

Он отметил, что Камиль Рузиев продолжает получать лечение. «Он не просто в больнице из-за голодовки, стресса и плохого уровня давления. У него перенесенный острый бронхит и черепно-мозговая травма, полученная вместе с другими переломами после жестокого избиения сотрудником аппарата омбудсмена по Иссык-Кульской области вместе с его сыновьями в целях освобождения его от должности. После этого папа ушел из аппарата омбудсмена, а Абдылдаев сбежал из страны вместе со своими сыновьями», — сообщил Азат Рузиев.

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 31 мая вечером в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Гражданские активисты возмущены уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев широко известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью преследование правозащитника из Каракола.