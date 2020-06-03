Инженер рассказал, как выжить в падающем лифте

Советом о том, как выжить в падающем лифте, поделился американский инженер Эллиот Франк, пишет сайт planet-today.ru.

Рассуждая о том, как обезопасить себя в падающем лифте, многие люди, как отметил инженер, приходят к тому, что нужно присесть. Но это плохая идея.

«Садиться в падающем лифте — не лучшая идея, потому что так вы повредите позвоночник и коленные суставы. Существуют люди, которые думают, что если подпрыгнуть в момент приземления лифта, то можно избежать травм. Нет. Во-первых, у вас вряд ли получится проделать это, а во-вторых, так вы повредите еще и голову. Лучшее, что вы можете сделать, оказавшись в падающем лифте, — лечь на пол животом, обхватив голову руками», — заявил специалист.