22:12
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. В ГКНБ рассказали, почему не допрошены журналисты «Азаттыка»

Следователи ГКНБ не смогли допросить журналистов «Азаттыка». Об этом на заседании комиссии по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил представитель ведомства Сагынбек Самидин уулу.

Читайте по теме
Убийство Саймаити. Свидетель о том, как передавались документы «Азаттыку»

По его словам, следствие пыталось вызвать на допрос тех журналистов, чьи имена были озвучены свидетелями. Однако их на территории Кыргызстана нет.

«Они находятся на территории одного из европейских государств. Мы пытались вызвать их на допрос через радио «Азаттык», пригласить их, но пока результатов нет. Если они прибудут в Кыргызстан, то по показаниям свидетелей будут проведены дополнительные следственные мероприятия, в том числе очные ставки», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, чье имя прозвучало в свидетельских показаниях, следствию также не удалось допросить.

«По нашим данным, он является гражданином Казахстана, большинство времени находится в Узбекистане. Установить и допросить его не представилось возможным. Убийство Саймаити расследуется полицией Турции. Насколько нам известно, дело передано в суд, обвиняемыми проходят те лица, о которых рассказали представители МВД», — добавил Сагынбек Самидин уулу.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154607/
просмотров: 573
Версия для печати
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
2 июня, вторник
22:10
Дипфейк с «поющим» песню «Трава у дома» Илоном Маском стал популярным в Сети Дипфейк с «поющим» песню «Трава у дома» Илоном Маском с...
21:42
Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать
21:35
Это ложь. Посольство России прокомментировало ситуацию вокруг авиабазы «Кант»
21:20
В электронную систему «Бюро находок» внесли более четырех тысяч документов
21:15
Депутат городского кенеша пострадал в ДТП с участием трех машин в Шамалды-Сае