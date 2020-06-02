Убийство Саймаити. В ГКНБ рассказали, почему не допрошены журналисты «Азаттыка»

Следователи ГКНБ не смогли допросить журналистов «Азаттыка». Об этом на заседании комиссии по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил представитель ведомства Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, следствие пыталось вызвать на допрос тех журналистов, чьи имена были озвучены свидетелями. Однако их на территории Кыргызстана нет.

«Они находятся на территории одного из европейских государств. Мы пытались вызвать их на допрос через радио «Азаттык», пригласить их, но пока результатов нет. Если они прибудут в Кыргызстан, то по показаниям свидетелей будут проведены дополнительные следственные мероприятия, в том числе очные ставки», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, чье имя прозвучало в свидетельских показаниях, следствию также не удалось допросить.

«По нашим данным, он является гражданином Казахстана, большинство времени находится в Узбекистане. Установить и допросить его не представилось возможным. Убийство Саймаити расследуется полицией Турции. Насколько нам известно, дело передано в суд, обвиняемыми проходят те лица, о которых рассказали представители МВД», — добавил Сагынбек Самидин уулу.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.