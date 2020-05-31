Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июня: пришла жара

В Кыргызстане 1 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +14, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +29 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +28 градусов. Ветер западный, с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +10, днем +32 градуса.