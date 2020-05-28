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Общество

Ветеринарная инспекция опровергает информацию о массовом падеже лошадей

В Кыргызстане массового падежа лошадей нет. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он отметил, что информация о том, что лошади начали массово умирать, появилась в социальных сетях.

«Это был один случай в селе Михайловка Тюпского района Иссык-Кульской области. Там в хозяйстве остались четыре лошади, остальные отправлены на летние пастбища. Из этих четырех одна пала. Мы проверили в ветлаборатории образцы крови и внутренних органов. В одной из проб выявлен грипп лошадей, также у всех ренопневмония», — отметил он.

Калысбек Жумаканов добавил, что эти болезни являются вирусными, быстро и легко распространяются, но от них животные не погибают. «Летальный исход бывает в единичных случаях. Мы дальше проводим исследования. Возможно, это была не заразная болезнь, а укус клещей. Пока сказать не можем», — сказал он.

По его словам, появление информации о падеже лошадей вызвало вопросы у соседних стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154022/
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