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Общество

Перестанем быть кыргызами. Брат президента о запрете на забой скота в домах

Брат президента и депутат Асылбек Жээнбеков пояснил, что произойдет, если Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности запретит людям резать скот в домашних условиях.

Сегодня на комитете по аграрной политике заслушивали информацию о работе Госветинспекции  и приоритетных направлениях отрасли на 2020 год.

«Вы сказали, что в домах нельзя резать скот. Тогда мы не будем кыргызами. Подрастающее поколение не будет знать, как нужно резать скот. Другой вопрос, если это мясо продают. Но резать дома для семейных торжеств можно ведь», — сказал Асылбек Жээнбеков.

Мы, кыргызы, отличаемся тем, что не забываем, как правильно резать скот. 

Асылбек Жээнбеков

Отметим, что в Кыргызстане работают восемь убойных цехов, соответствующих международным стандартам. Они включены в реестр, дающий право экспортировать сельхозпродукцию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143869/
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