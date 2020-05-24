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Общество

В Кыргызстан вернулись 413 граждан из Оренбургской области

В Бишкек из Бузулукского района Оренбургской области России прибыли 413 граждан Кыргызстана​. Об этом сообщает МИД КР.

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Автобусы с кыргызстанцами прибыли из Оренбурга

По данным ведомства, колонна из девяти автобусов, предоставленных правительством КР, следовавшая на протяжении двух суток по транзитному коридору через территорию Казахстана, сегодня, 24 мая, прибыла в Кыргызстан.

«Все прибывшие в установленном порядке будут размещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур», — отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призывают граждан КР не следовать в сторону российско-казахстанской границы до официального объявления об ее открытии, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих близких, не вынуждать власти страны пребывания принимать непопулярные меры, не поддаваться эмоциям, не совершать спонтанных действий и ожидать возобновления авиа- и пассажирского сообщения в безопасных местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153699/
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