Генпрокуратура опровергла, что Кылычбек Арпачиев вышел на свободу по амнистии

Срок отбытия наказания бывшего начальника следственного управления Генпрокуратуры Кылычбека Арпачиева не истек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

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По ее данным, акт амнистии к Кылычбеку Арпачиеву не был применен.

В свою очередь в пресс-службе ГСИН объяснили, что приговор предыдущих инстанций в отношении Арпачиева был изменен 13 февраля 2019 года. Ему снизили срок наказания с 14 до 10 лет. По итогам пересмотра уголовного дела совершенное преступление Арпачиевым в соответствии с нормами УК КР с особо тяжкого было переквалифицировано на тяжкое преступление.

«В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом осужденные за тяжкие преступления могут подать заявление в специальную комиссию на изменение вида исправительного учреждения. В частности, перевод в колонию-поселение возможен по отбытии не менее 1/3 части срока наказания. Осужденный был переведен в колонию-поселение № 45 решением специальной комиссии, ввиду отсутствия законных оснований в отказе. На сегодняшний день Кылычбек Арпачиев продолжает отбывать срок наказания. Неотбытый срок составляет 3 года 29 дней», — пояснили в ГСИН.

Бывшего начальника следственного управления Генпрокуратуры Кылычбека Арпачиева задержали 25 марта 2015-го в рабочем кабинете при передаче $100 тысяч. Вместе с ним в вымогательстве подозревался и следователь СУ ГП Жениш Сеитов.