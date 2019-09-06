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Общество
Сюжет: Крупные взятки (68)

Экс-главу СУ Генпрокуратуры Кылычбека Арпачиева перевели в колонию-поселение

Бывшего начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Кылычбека Арпачиева перевели в колонию-поселение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

Уточняется, что Кылычбек Арпачиев переведен еще 17 июля 2019 года, но в ведомстве заявили об этом только сейчас. 

Бывшему сотруднику надзорного органа пересмотрели и снизили срок наказания. В июне 2016-го его приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием в колонии усиленного режима. В феврале этого года адвокаты Кылычбека Арпачиева обжаловали приговор в связи с вступившими в силу новыми кодексами. Суд снизил срок до 10 лет.  

«В связи с тем, что осужденный отбыл определенную часть срока, его перевели в колонию-поселение», — сказали в ГСИН.

Бывшего начальника следственного управления Генпрокуратуры Кылычбека Арпачиева задержали 25 марта 2015-го в рабочем кабинете при передаче $100 тысяч. Вместе с ним в вымогательстве подозревался и следователь СУ ГП Жениш Сеитов. 
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