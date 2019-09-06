ГСИН: Срок наказания Кылычбека Арпачиева истекает в 2023 году

В ГСИН объяснили, на основе каких норм законодательства бывший начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Кылычбек Арпачиев переведен в колонию-поселение № 45 в селе Беловодском.

Сообщается, что решение о переводе приняла специальная комиссия ГСИН 17 июля 2019 года.

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В пресс-службе ведомства уточняют, что Арпачиев Кылычбек Ильязович 1973 года рождения осужден 28 июня 2016-го Первомайским районным судом Бишкека по статье 30-313 «Соучастие в вымогательстве взятки» УК КР (старая редакция) к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием срока в колонии усиленного режима.

Как отмечается, Арпачиева задержали 24 марта 2015 года. С этого момента засчитывается начало срока наказания. «Он находился в предварительном заключении один год и девять месяцев, которые на основании статьи 61 Уголовного кодекса зачтены в срок отбытия наказания как день за два», — сказали в ГСИН.

Уточняется, что 13 февраля 2019-го Бишкекский горсуд изменил приговор Первомайского районного. «Действия осужденного Арпачиева квалифицированы по статье 326 УК (по новой редакции от 2017 года), и к отбытию определено наказание в виде лишения свободы на 10 лет», — отмечают в ведомстве.

В ГСИН ссылаются на статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса, где говорится, что «представление в суд на перевод в колонию-поселение возможно по отбытию не менее 1/3 части срока наказания». Для Кылычбека Арпачиева это после 21 октября 2016-го.

«На основании статьи 69 УК КР представление в суд на условно-досрочное освобождение возможно по отбытию не менее половины срока наказания, то есть после 21 июня 2018 года», — поясняют в ведомстве.

Уточняется, что конец срока — 21 июня 2023-го.

Бывшего начальника следственного управления Генпрокуратуры Кылычбека Арпачиева задержали в рабочем кабинете при передаче $100 тысяч. Вместе с ним в вымогательстве подозревался и следователь СУ ГП Жениш Сеитов.