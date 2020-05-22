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Общество

Дух захватывает. Главную тему «Ведьмака-3» исполнили музыканты из разных стран

К пятилетнему юбилею «Ведьмака-3: Дикая охота» СD Projekt RED пригласила восемь музыкантов из разных стран сыграть заглавную композицию к игре. Видео появилось на Youtube-канале The Witcher.

Проектом руководил композитор второго и третьего «Ведьмаков» Марцин Пшибылович. Он сам сыграл на нескольких инструментах.

«Ведьмак-3: Дикая Охота» — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Продано свыше 10 миллионов копий игры.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153542/
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