09:31
USD 76.63
EUR 82.81
RUB 1.05
Общество

Адвокат заявила об избиении в СИЗО оскорбившего кыргызстанцев Даниэля Ажиева

Обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева избили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, 18 мая Даниэлю Ажиеву должны были продлить меру пресечения. Однако судья Первомайского районного суда Абдразак Боромбаев заявил, что подследственного не привезут, ссылаясь на установленные во время ЧС правила ГСИН.

«Моего подзащитного избили. Однако в ГСИН отрицают этот факт, заявив, что он написал объяснительную, где указал, что его никто не трогал. Следственный судья Абдразак Боромбаев заявил, что я должна вместе со следователем приехать в СИЗО, убедиться в том, что с моим подзащитным все в порядке, составить об этом акт, а затем приехать в суд и участвовать на санкции без него. Это, я считаю, недопустимо», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153177/
просмотров: 1176
Версия для печати
Материалы по теме
В Сузакском районе член ОПГ избил мужчину за то, что он потратил деньги с зоны
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержаны еще четверо подозреваемых
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержанных взяли под стражу
В Ошской области задержали четырех подозреваемых в избиении местного жителя
В Токмаке пьяный мужчина ворвался в квартиру соседки и избил ее на глазах у сына
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержаны еще двое подозреваемых
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержали еще троих подозреваемых
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Двоих подозреваемых водворили в СИЗО
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Милиция задержала двоих подозреваемых
Жестокое избиение в Бостери. Стали известны подробности драки
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
Ведут себя как дикари. В&nbsp;Минздраве прокомментировали бунт в&nbsp;обсервации Ведут себя как дикари. В Минздраве прокомментировали бунт в обсервации
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса
Пять причин получить карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; закупило медоборудование и&nbsp;ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19
19 мая, вторник
09:30
Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример на...
09:16
Новый детсад в микрорайоне «Тунгуч» планируют открыть 1 июня
09:01
В Кыргызстане более 700 женщин получили помощь в виде гигиенических наборов
08:43
Адвокат заявила об избиении в СИЗО оскорбившего кыргызстанцев Даниэля Ажиева
08:30
Заявление должны рассмотреть даже при неявке истца. Депутат предлагает поправки
18 мая, понедельник
23:38
Huawei 24 мая анонсирует самый дешевый смартфон компании с поддержкой 5G
23:07
Чем занят на карантине слон Хорас в киевском зоопарке, можно посмотреть онлайн