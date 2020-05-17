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Общество

Собирают данные о россиянах, которые хотят уехать из Кыргызстана на своих авто

Посольство России в Кыргызстане собирает информацию о гражданах, заинтересованных в выезде в РФ из КР на личных автотранспортных средствах. Об этом говорится на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Комитет нацбезопасности Казахстана с 11 мая 2020 года разрешил определять целесообразность и возможность транзитного следования через РК в страну своего гражданства. Работу будет вести МИД Казахстана в согласовании с другими ведомствами и при обращении дипломатических служб иностранных государств.

«С учетом этого посольство собирает данные граждан, которые хотели бы выехать в Россию на личном транспорте. Это необходимо для подготовки обращения в адрес МИД Казахстана. Предлагается до 25 мая 2020 года сообщить по электронной почте ruscons@saimanet.kg или по телефонам 0312612615, 0555001938, 0555001954 следующую информацию: ФИО, паспортные данные, цель выезда, место текущего проживания и постоянного проживания, следующие с водителем члены семьи, а также данные на автомобиль (номерной знак и марка автомобиля)», — отметили в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153026/
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