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Теракт в «Крокус Сити Холле». К посольству России в Бишкеке несут цветы

К зданию посольства Российской Федерации в Бишкеке сегодня кыргызстанцы несут цветы в память о жертвах теракта, произошедшего вчера, 22 марта, в подмосковном центре «Крокус Сити Холл».

Азаттык
Фото Азаттык. К Посольству России в Бишкеке несут цветы в память о жертвах теракта

Стихийные мемориалы появились во многих городах мира: люди несут к зданиям дипломатических представительств РФ цветы и зажигают свечи.

Многие страны выступили с заявлениями, осудив теракт в Москве.

Совбез ООН осудил теракт и подчеркнул необходимость привлечения к ответу всех исполнителей, организаторов и спонсоров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш самым решительным образом осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По данным Минздрава РФ, пострадали более 180 человек, в том числе дети. Следственный комитет РФ проинформировал, что в теракте погибло 93 человека.

Министерство иностранных дел Кыргызстана выступило с заявлением.

Президент КР Садыр Жапаров направил телеграмму лидеру России Владимиру Путину в связи с терактом в Москве.

«От себя лично и народа Кыргызской Республики выражаю искренние соболезнования и прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким погибших в результате стрельбы, произошедшей 22 марта и повлекшей многочисленные человеческие жертвы в «Крокус Сити Холле». Решительно осуждая это преступление, мы заявляем о своей поддержке усилий, направленных на эффективное противостояние этому злу, и выступаем за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом», — говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289672/
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