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Общество

Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет в онлайн-формате

Последний звонок во всех школах Кыргызстана пройдет в онлайн-формате. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, уже началась акция «Я — выпускник».

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«В этом году выпускников поздравят известные личности, представители искусства, директора школ, а также родители. Мы призываем всех присоединиться к этой акции», — подчеркнула Надира Джусупбекова.

Напомним, учебный год в школах республики завершится 30 мая. Последнего звонка и выпускного в школах в офлайн-формате не будет. Это связано с тем, что правительство отменило все торжественные мероприятия для обеспечения безопасности и здоровья в связи с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152867/
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