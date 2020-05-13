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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэр Оша призвал не въезжать в город без причины и не толпиться на блокпостах

В городе Оше 1 тысяча 75 предпринимателей получили патенты для работы. Об этом на брифинге сообщил мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов.
 
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По его словам, службам такси выдали 912 патентов, парикмахерским — 14, гражданам, занятым в сфере торговли, — 119.

«Хочу отметить, что мы фиксируем много людей, которые хотят въехать в город без причины, что мешает работе восьми контрольно-пропускных пунктов. Граждане доставляют неудобства не только правоохранительным органам, но и себе. Учитывая чрезвычайную ситуацию и карантинный режим в регионе, прошу прекратить из регионов и областей неоправданные визиты в город», — заключил мэр Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152679/
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