Санврач города Ош рассказала о правилах перевозки пассажиров в условиях ЧП

Таксисты и водители общественного транспорта почаще должны проветривать салоны и каждый день проводить дезинфекцию. Об этом на брифинге сообщила главный врач центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора города Оша Салтанат Орозбаева.

По ее словам, у каждого водителя пассажирского транспорта должно быть при себе четыре-пять запасных масок.

«Маски они должны менять через каждые 3-4 часа. Проветривать салон на каждой конечной остановке и обрабатывать антисептиком ручки дверей машины. Водитель такси может перевозить только двух взрослых и одного ребенка. В маршрутках мы рекомендуем горожанам садиться в шахматном порядке», — сказала она.

Сотрудники санэпиднадзора города Оша могут помочь водителям служб такси и маршруток провести дезинфекцию.

По данным мэрии южной столицы, за соблюдением санитарных норм в городском транспорте будет следить мобильная бригада.