13:19
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Санврач города Ош рассказала о правилах перевозки пассажиров в условиях ЧП

Таксисты и водители общественного транспорта почаще должны проветривать салоны и каждый день проводить дезинфекцию. Об этом на брифинге сообщила главный врач центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора города Оша Салтанат Орозбаева.

По ее словам, у каждого водителя пассажирского транспорта должно быть при себе четыре-пять запасных масок.

«Маски они должны менять через каждые 3-4 часа. Проветривать салон на каждой конечной остановке и обрабатывать антисептиком ручки дверей машины. Водитель такси может перевозить только двух взрослых и одного ребенка. В маршрутках мы рекомендуем горожанам садиться в шахматном порядке», — сказала она.

Сотрудники санэпиднадзора города Оша могут помочь водителям служб такси и маршруток провести дезинфекцию.

По данным мэрии южной столицы, за соблюдением санитарных норм в городском транспорте будет следить мобильная бригада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151848/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке таксисту отказали в получении пропуска, несмотря на наличие документов
В Бишкеке задержали таксиста, который пообещал доставить продукты и скрылся
В Сокулукском районе убили водителя такси
Таксист бросил пассажирку с инвалидностью. Начато досудебное производство
Заставил умыться зеленкой. Таксист отомстил пассажиру, не оплатившему проезд
Узнаете? Эксперты составили типичный портрет таксиста в Бишкеке
Таксист, домогавшийся пассажирки, отделался профилактической беседой
Таксисту, пославшему пассажирке непристойное сообщение, обвинение не предъявили
Таксиста, отправившего девушке непристойное смс, задержали
В Бишкеке водитель такси домогался пассажирки. Компания не реагирует
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
4 мая, понедельник
13:13
Санврач города Ош рассказала о правилах перевозки пассажиров в условиях ЧП Санврач города Ош рассказала о правилах перевозки пасса...
13:04
В селе Александровка легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадал ребенок
12:48
Кыргызстан признает Нагорный Карабах в качестве неотъемлемой части Азербайджана
12:17
После снятия режима ЧП мэрия Бишкека может ограничить въезд в столицу
12:06
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19