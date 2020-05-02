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Общество

В Кыргызстане количество пожаров сократилось по сравнению с 2019 годом

В Кыргызстане количество пожаров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 24,2 процента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

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По ее данным, за четыре месяца 2020-го в республике произошло 773 возгорания, а в 2019 году — 967. В этом году в пожарах погибло 7 человек (в 2019-м — 23), пострадало 10 человек (в 2019-м — 24).

Основными причинами возгораний являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования — 42,7 процента; нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов — 17,3 процента; неосторожное обращение с огнем — 14,5 процента; детская шалость с огнем — 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151737/
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