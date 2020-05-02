Кыргызстанцев оскорбила шутка телеведущего Ивана Урганта об официантах

Кыргызстанцев оскорбила шутка российского телеведущего Ивана Урганта об официантах, которые работают в японских ресторанах. Очередной выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир Первого канала 30 апреля.

Телеведущий сказал, что киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа героя Чебурашки, переданные Японии больше 15 лет назад. Иван Ургант предположил, что теперь между странами может возникнуть некий торг.

Мы предлагаем другие условия сделки. Вы (Япония) отдаете нам Чебурашку, а мы (Россия) отдаем всех официантов из японских ресторанов Москвы. Половина населения Киргизии наконец-то увидит Токио. Иван Ургант

В соцсетях Кыргызстана шутку телеведущего восприняли неоднозначно.

И смешно и плакать хочется.

Судя по всему для тех, кто пишет шутки, крепостное право до сих пор не отменили pic.twitter.com/Vy4hoSrnHc — umay_arykova (@umay_arykova) May 1, 2020

Обидно не из-за шутки Урганта, а за то, что там правда на правде... — Урмат (@xxASURxx) May 2, 2020