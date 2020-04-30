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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: днем без осадков

В Кыргызстане 1 мая дожди днем только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +8, днем +25 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +6, днем +25 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +9, днем до +28 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +22 градуса днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +4, днем +21 градус. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +6, днем +24 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151524/
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