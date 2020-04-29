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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

МИД Кыргызстана вернул на родину более 7 тысяч соотечественников

МИД Кыргызстана вернул на родину 7 тысяч 888 соотечественников. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

По его словам, несмотря на все сложности, удалось организовать чартерные рейсы.

«Наши граждане вернулись из России, Болгарии, Вьетнама, Египта, Кореи, Малайзии, ОАЭ, Индии, Польши, Франции, Турции и других стран. Недавно мы вернули наших граждан из Афганистана. Очень остро стоял вопрос о возвращении наших граждан из Москвы, Новосибирска, Дубая и Турции. Часть из них совместными усилиями удалось вернуть. В общей сложности авиасообщением и наземным транспортом мы вернули 1 тысячу 556 граждан. Решены вопросы 126 грузоперевозчиков, которые остались в странах, где закрыты границы», — сказал Нуран Ниязалиев.

Он добавил, что 3 и 10 мая планируется организация чартерных рейсов по маршруту Дубай — Бишкек.

«Еще более 8 тысяч граждан хотят вернуться в Кыргызстан. Они находятся в 58 странах, в том числе Европы, Азии, Северной Америки и Африки», — добавил Нуран Ниязалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151414/
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