ЮНИСЕФ передал Кыргызстану мыло и фильтры на 1,8 миллиона сомов

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передало санитарно-гигиенические и дезинфицирующие средства Кыргызстану. Об этом сообщили в ООН.

Фото ООН. ЮНИСЕФ передал МЧС и ЦСМ гигиенические средства

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По данным организации, их на 1 миллион 800 тысяч сомов получили МЧС и центры семейной медицины в Оше, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

«В частности, МЧС передали таблетки и фильтры для очистки воды, 10-литровые контейнеры для воды и мыло. Мобильные бригады медработников центров семейной медицины получили мыло», — отметили в ООН.

Ранее ЮНИСЕФ предоставил МЧС 680 защитных костюмов и 2 тысячи пар резиновых сапог на общую сумму 2 миллиона 620 тысяч сомов.