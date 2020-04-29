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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЮНИСЕФ передал Кыргызстану мыло и фильтры на 1,8 миллиона сомов

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передало санитарно-гигиенические и дезинфицирующие средства Кыргызстану. Об этом сообщили в ООН.

ООН
Фото ООН. ЮНИСЕФ передал МЧС и ЦСМ гигиенические средства

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ЮНИСЕФ передал МЧС защитные костюмы и резиновые сапоги

По данным организации, их на 1 миллион 800 тысяч сомов получили МЧС и центры семейной медицины в Оше, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

«В частности, МЧС передали таблетки и фильтры для очистки воды, 10-литровые контейнеры для воды и мыло. Мобильные бригады медработников центров семейной медицины получили мыло», — отметили в ООН.

Ранее ЮНИСЕФ предоставил МЧС 680 защитных костюмов и 2 тысячи пар резиновых сапог на общую сумму 2 миллиона 620 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151370/
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