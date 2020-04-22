Минсельхоз просит коменданта Бишкека открыть «зеленый коридор» дачникам

Комендант Бишкека должен открыть горожанам доступ к их дачам для ведения весенних садово-огородных работ. Об этом в прямом эфире заявил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев.

По его словам, ведомство обращалось к органам местной власти во всех регионах с призывом не препятствовать, а помогать тем, кто проводит весенние полевые работы.

«На постах должны пропускать людей, которые едут к своим участкам, на дачи, сады и огороды. Город должен питаться и обеспечивать себя продуктами. Бишкекчане готовы выращивать овощи и фрукты, чтобы обеспечить себя ими. Мы также просим открыть зеленый коридор фермерам, чтобы они смогли продавать свою продукцию в столице», — сказал Эркинбек Чодуев.