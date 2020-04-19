Коронавирус в Кыргызстане. Сколько реально больных на 19 апреля

Чтобы понять, насколько серьезной может быть ситуация, важны данные о реальном числе больных коронавирусом в стране. Анализ показал, что за последнюю неделю число больных выросло на 20 процентов.

На сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировали 554 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 133 и умерли 5 человек. Фактически больными на 19 апреля остаются 416 человек. Это значит, что две трети заразившихся коронавирусом до сих пор остаются в клиниках.

Число зараженных коронавирусом в республике растет. Однако наш анализ показывает, что за последнюю неделю показатель вырос на 20 процентов. За предыдущие семь дней (с 6 по 12 апреля) рост случаев регистрации заболевания был 57 процентов. Но самым высоким оказался показатель с 23 по 29 марта, когда всего за неделю число больных выросло в 7 раз.

Чиновники Минздрава прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.