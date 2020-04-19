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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев со Светлой Пасхой

Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник.

Готовясь к нему, православные очищают душу и тело, соблюдая семинедельный Великий пост. Радость переполняет человека, когда он слышит: «Христос воскресе!», и она же отзывается в нем словами: «Воистину воскресе!».

К сожалению, в этот нелегкий год мы не можем собраться всей семьей за одним столом, полным ароматных куличей и разноцветных яиц. Но верьте в лучшее. Пусть все проблемы отойдут на второй план и в каждом человеке проснется любовь к ближнему, к себе самому и к жизни.

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Желаем вам здоровья, достатка, мира, радости, благополучия и спокойствия. Пусть мир и любовь царят в ваших домах.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150523/
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