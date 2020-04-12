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Общество

Все руководство Минздрава сдало анализ на коронавирус

Все руководство Минздрава сдало анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, у всех анализы показали отрицательный результат, в том числе у министра Сабиржана Абдикаримова.

«Сабиржан Абдикаримов перед назначением приехал из Джалал-Абадской области. В связи с ситуацией в стране его не разместили в карантине, но он сдал тест на вирус, результат отрицательный. Недавно мы все сдали анализ, у всех он отрицательный», — заявил Мадамин Каратаев.

Он отметил, что, даже если хотя бы у одного сотрудника выявят вирус, весь коллектив Минздрава положат в обсервацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149870/
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