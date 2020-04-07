Комендант объяснил, почему патрульные машины ездят с включенной сиреной

В случае, если гражданин стал свидетелем грубого обращения со стороны патрульной милиции, он может пожаловаться на них. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, с милиционерами, которые выходят на патрулирование улиц, ежедневно проводится инструктаж.

«Милиция вынуждена ездить с включенными сиренами и проблесковыми маяками. Наши патрульные проводят разъяснительную работу. До сих пор на улицах много тех, кто передвигается не только пешком, но и на автомашинах. Поэтому это крайняя необходимость, мы вынуждены прибегать к патрулированию для остановки транспорта. Если вы столкнулись с грубостью, можете позвонить на горячую линию 1312. Мы примем меры», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Стоит отметить, что горожане жалуются на то, что включенные сирены патрульных машин работают ночью, когда город спит. Однако комендант проигнорировал эти жалобы, не пояснив, зачем ночью включать сирены и пугать бишкекчан.