20:13
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Фигурантам по делу о событиях в Кой-Таше продлили меру пресечения

Первомайский районный суд на месяц продлил санкцию фигурантам уголовного дела о событиях в Кой-Таше, заключившим сделку со следствием.

Как пояснили 24.kg адвокаты, речь об Алге Кылычеве, Кыясе Смаилове, Амантуре Жамгырчиеве, Залкаре Бакирове и Азирете Кулалиеве. Их дело выделено в отдельное производство.

Уточняется, что эти фигуранты находятся под домашним арестом. В отношении остальных суд еще не рассматривал вопрос о продлении меры пресечения. 

Всего по делу проходят 19 обвиняемых.  В СИЗО ГКНБ находится бывший президент Алмазбек Атамбаев. В СИЗО-1  экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, бывшие депутаты Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев, а также сторонники Атамбаева  Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Курманбек уулу Ринат, Марат Шаменов, Рысбек уулу Карыпбек и Нооруз Капар уулу. 

Нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева  под домашним арестом.  

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149155/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. ГКНБ рассказал о состоянии Алмазбека Атамбаева
Суд по делу о событиях в Кой-Таше. Алмазбеку Атамбаеву стало плохо
События в Кой-Таше. Незаконные доказательства из дела исключать не будут
В ГКНБ очередное заявление Фарида Ниязова назвали провокацией
Фарид Ниязов опять выступил с заявлением. Обвиняет главу ГКНБ в беспорядках
Суд по кой-ташским событиям будет проходить в закрытом режиме
Суд по событиям в Кой-Таше. Предварительные слушания завершились
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Суд по событиям в Кой-Таше. В отводе судьи Марата Сыдыкова адвокатам отказано
Суд по событиям в Кой-Таше. Судье Марату Сыдыкову заявлен отвод
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
4 апреля, суббота
20:02
Фигурантам по делу о событиях в Кой-Таше продлили меру пресечения Фигурантам по делу о событиях в Кой-Таше продлили меру...
19:35
В Баткенской области на пересечении двух трасс установили светофоры
19:07
Жители села Эркин-Сай заявили о продаже гумпомощи. Аким района это отрицает
18:01
Адвокат Сапара Исакова не может получить пропуск, чтобы защищать его интересы
17:52
В Бишкеке продолжают помогать малоимущим и многодетным семьям